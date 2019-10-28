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В Мордовии при столкновении иномарок погибли женщина и подросток
28.10.2019 01:56
Фото: leninogorsk-rt.ru
По данным республиканского главка МВД, ранения в аварии получили четыре человека. Смертельное ДТП случилось в минувшее воскресенье, 27 октября, на 25-м километре дороги Комсомольский-Атяшево-Ардатов, неподалеку от границы с Чувашией.
Согласно имеющимся на этот час сведениям, водитель автомобиля BMW допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с Renault. Обстоятельства смертельной аварии сейсас пытаются установить сотрудники республиканской Госавтоинспекции.
В ведомстве сообщили, что в результате ДТП от полученных травм погибли 14-летний ребенок и женщина, которые находились в автомобиле Renault. Водителей обеих машин и двух пассажиров BMW госпитализировали.
Ранее под Калугой задержали водителя, сбившего насмерть женщину и ребенка, которые пытались перейти дорогу в установленном месте.
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