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Под Калугой задержали водителя, сбившего насмерть женщину и ребенка
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Под Калугой задержали водителя, сбившего насмерть женщину и ребенка


27.10.2019 20:18
Под Калугой задержали водителя, сбившего насмерть женщину и ребенкаФото: kompromat.wiki

Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, сообщили представители ГУ МВД по Калужской области.

По факту гибели женщины и маленького ребенка уже возбудили уголовное дело.

ЧП случилось вечером минувшей субботы, 26 октября, примерно в 18:04 по московскому времени. Смертельная авария зафиксирована на 37-м километре обхода трассы М-3 "Украина" в Калужской области.

Автомобиль Volkswagen совершил наезд на 38-летнюю женщину и девочку трех-четырех лет, которые в тот момент находились на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных ранений пострадавшие скончались. Ребенка пытались доставить в больницу, но девочка умерла в машине скорой.

В полиции пояснили, что водитель с места ДТП скрыться не пытался. В настоящее время мужчина задержан, ведется расследование в рамках уголовного дела, которое возбудили по п. "а" ч. 6 ст. 264.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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