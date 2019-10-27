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Под Калугой задержали водителя, сбившего насмерть женщину и ребенка
27.10.2019 20:18
Фото: kompromat.wiki
Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, сообщили представители ГУ МВД по Калужской области.
По факту гибели женщины и маленького ребенка уже возбудили уголовное дело.
ЧП случилось вечером минувшей субботы, 26 октября, примерно в 18:04 по московскому времени. Смертельная авария зафиксирована на 37-м километре обхода трассы М-3 "Украина" в Калужской области.
Автомобиль Volkswagen совершил наезд на 38-летнюю женщину и девочку трех-четырех лет, которые в тот момент находились на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных ранений пострадавшие скончались. Ребенка пытались доставить в больницу, но девочка умерла в машине скорой.
В полиции пояснили, что водитель с места ДТП скрыться не пытался. В настоящее время мужчина задержан, ведется расследование в рамках уголовного дела, которое возбудили по п. "а" ч. 6 ст. 264.
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