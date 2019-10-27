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Власти Калифорнии из-за пожаров ввели режим ЧС
00:58
Фото: free4kwallpaper.com
Как указано на сайте губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, режим чрезвычайной ситуации вводится на всей территории штата по причине бушующих на его территории лесных пожаров.
На сегодняшний день предписание об экстренной эвакуации получили уже около 200 тысяч жителей этого американского штата, передает ТАСС.
В официальном заявлении указано, что губернатор Гэвин Ньюсом объявил о введении режима ЧС по всей территории штата Калифорния. Причиной этого стали беспрецедентно сильные ветра, спровоцировавшие лесные пожары. Следствием этого ранее уже стала эвакуация жителей по всему штату. По данным местных властей, огонь сейчас угрожает сотням построек.
Ранее власти Калифорнии были вынуждены объявить о частичной эвакуации населения в связи с лесными пожарами в округе Лос-Анджелес. На тот момент пламя уже охватило площадь около 1,5 тысяч гектаров.
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