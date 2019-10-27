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Жертвами стрельбы в штате Техас стали два человека, более 10 ранены
27.10.2019 16:03
Фото: evpatoriatime.com
Как сообщает телевизионный канал Fox News, правоохранительные органы штата Техас ищут неизвестного, который открыл огонь по участникам вечеринки.
По предварительным данным, ранения в результате инцидента получили не менее двенадцати человек, двое из них скончались.
Преступление было совершено в одном из ночных клубов города Коммерс, где состоялся традиционный бал выпускников филиала Техасского университета A&M (Texas A&M Commerce University). В момент ЧП в заведении находились сотни человек.
Как пишут американские СМИ со ссылкой на источники в полиции штата, в клубе было много студентов университета. Вместе с тем, организаторы этого мероприятия ранее не согласовывали его с администрацией учебного заведения.
Личность и мотивы злоумышленника, которому удалось скрыться с места преступления, выясняются. Полиция сейчас пытается задержать нападавшего, который вооружен и, вероятно, очень опасен, отметили представители местных правоохранительных органов.
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