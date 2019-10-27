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Под Кировом в ДТП четыре человека погибли и десять пострадали
27.10.2019 14:47
Фото: vk.com
На территории Кировской области произошло столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля, сообщают российские СМИ.
Смертельная авария, унесшая жизни четырех человек, случилась в Нолинском районе.
Со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД сообщается, что в числе погибших - 15-летняя девочка. По уточненным данным, ранения в результате ДТП получили десять человек. Шесть из них были доставлены в больницу. В полиции отметили, что среди пострадавших есть восьмилетний ребенок.
По данным ГУ МЧС по Кировской области, все погибшие ехали в легковом автомобиле ВАЗ-2114. Машина столкнулась с микроавтобусом, двигавшемся во встречном направлении. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты.
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