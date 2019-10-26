|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Португальского акушера отстранили от работы после рождения ребенка с серьезной патологией
26.10.2019 22:02
Фото: megatyumen.ru
ЧП случилось в городе Сан-Бернарду-де-Сетубал, где 7 октября на свет появился мальчик "без лица".
Родители лишь после рождения сына узнали о том, что у него имеется серьезный врожденный дефект развития. При этом наблюдавший беременную женщину акушер на протяжении девяти месяцев уверял ее, что все в полном порядке.
Как пишет издание Correio da Manhã, после рождения мальчика врачи опасались, что он сможет прожить лишь считанные часы. Однако родители ребенка - Марлен и Давид окружили его такой заботой, что уже через две недели их сын мог самостоятельно есть из бутылочки.
По словам матери, она проходила УЗИ несколько раз. Консультировавший ее акушер Артур Карвальо, уверявший, что с ребенком все в порядке, на заметил внутриутробной аномалии. Дело в том, что у ребенка нет глаз и носа, а также отсутствует часть черепа. Карвальо, заметив нечто странное во время очередного исследования, предположил, что мальчик неудобно лежит, поэтому его лицо сложно разглядеть.
В отношении акушера начато расследование, до его окончания Карвальо отстранен от работы. Выяснилось, что в прошлом на него подавала официальную жалобу другая пациентка. Женщина утверждает, что ее не предупредили о том, что она вынашивает младенца без подбородка и со сросшимися пальцами.
Ранее сообщалось о ЧП в Казахстане, где медики отправили новорожденного в холодильник вместо того, чтобы начать реанимационные мероприятия.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|