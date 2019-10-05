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В Казахстане врачей обвиняют в убийстве ребенка
5.10.2019 11:22
Фото: ensonhaber.com
По версии следствия, из-за неправильно заполненной документации медики вместо реанимации отправили новорожденного в холодильник.
Врачи, принимая это решение, не могли не иметь представления о последствии своих действий.
Случившееся вызвало огромный резонанс в Казахстане. Общественность требует привлечь врачей к ответственности за их действия, стоившие ребенку жизни.
По данным местных СМИ, шокирующий случай произошел в роддоме города Атырау на западе страны. Как заявил замглавы агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула, в убийстве ребенка подозревают руководителя медицинского учреждения и одного из его подчиненных.
Врачи поместили новорожденного ребенка в холодильную камеру, где он умер. По словам Кабдулы, причиной ЧП стала неправильно заполненная документация. В результате халатности сотрудники роддома оформили малыша как мертворожденного. Позже эти сведения исправить якобы было очень сложно, поэтому медики решили попросту убить младенца.
Несмотря на то, что ребенок был жив, вместо того, чтобы сразу же начать реанимационные мероприятия, руководитель роддома и акушер-гинеколог поместили новорожденного в условия, где у него просто не было шансов выжить, подчеркнул Кабдула в ходе брифинга.
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