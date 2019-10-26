Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter При взрыве газа в кафе Улан-Удэ пострадали шесть человек

26.10.2019 11:00

Фото: rtr-vesti.ru



Как передает агентство "Интерфакс", основной версией сейчас является нарушение правил эксплуатации газа.



Со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Бурятии сообщается, что в результате взрыва в кафе ранения получили шесть человек.



ЧП случилось в самом центре Улан-Удэ. По официальным данным, в результате взрыва газа пострадали шесть человек. Все они являются сотрудникам и заведения. Один из пострадавших доставлен в больницу в состоянии комы, указано на официальном сайте республиканского СУ СКР. В момент взрыва в помещении кафе посетителей не было, отмечает ведомство. Следователи продолжают проверку по факту случившегося.



Согласно имеющимся на этот час данным, взрыв прогремел сегодня ранним утром, когда пришедшие в кафе сотрудники приступили к подготовке пищи к открытию. Почувствовав запах газа в кухонном помещении, работники пытались своими силами устранить утечку из баллона. Сообщений в специализированные службы не поступало, не вызывали в кафе и специалистов сервис.



По версии следствия, самостоятельно утечку газа сотрудникам устранить не удалось. В результате как только его концентрация достигла предельного уровня, произошло воспламенение от работающих плит с последующим взрывом.



Автор: Злата Богатова

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