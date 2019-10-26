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Международный рейс Norwegian Air задержали из-за нервных бульдогов в пачках
26.10.2019 01:58
Фото: omskzdes.ru
По данным СМИ, рейс DI7181 авиакомпании Norwegian Air был задержан из-за французских бульдогов, которые были одеты в розовые пачки. Животные вели себя настолько буйно, что командир воздушного судна был вынужден снять их с рейса вместе с хозяевами.
Самолет, который должен был совершить полет из Лондона в американский Остин, поднялся в воздух с большим опозданием. Как пишет The Times, причиной этого стали одетые в розовые пачки собаки. Оказавшись на борту лайнера, французские бульдоги стали излишне буйными и беспокойными. Взволнованные собаки никак не могли успокоиться, а пассажиры, наблюдавшие за ними, начали проявлять недовольство, не говоря уже о членах экипажа. В результате было принято решение о высадке "эмоциональных" четвероногих вместе с их двумя владельцами.
Позже авиакомпания опубликовала официальный комментарий. В тексте, в частности, было указано, что главным приоритетом для них всегда являлась безопасность пассажиров и членов экипажа.
Стоит отметить, что на большинстве рейсов в Великобритании провоз каких-либо домашних животных запрещен. Исключением являются лишь служебные собаки, включая поводырей и питомцев, которые оказывают хозяевам эмоциональную поддержку. Речь идет о перелетах из Англии в Соединенные Штаты и наоборот. С собой пассажиры этих рейсов могут брать собак, защищающих владельцев от чувства тревоги и стресса на борту самолета, а также предотвращать повышение давления.
Минувшим летом Минтранс США дал добро на провоз питомцев в целях эмоциональной поддержки хозяев. В случае, если компании откажутся брать на борт (имеются в виду внутренние рейсы) собак, кошек или пони, перевозчику даже грозит штраф. Вскоре после принятия этого решения в соцсетях распространилось фото женщины, отправившейся в полет вместе со своим пони.
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