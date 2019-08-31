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Американка взяла с собой пони на борт самолета


31.8.2019 23:54
Американка взяла с собой пони на борт самолетаФото: simpalsmedia.com

В Соединенных Штатах туристка решила отправиться в полет вместе со своим питомцем.

Фото и видео, на которых запечатлен мирно дремавший на борту лайнера пони, стремительно распространились в социальных сетях.

Один из пассажиров сделал снимок серого пони, голова которого виднелась в проходе между рядами. Лошадка находилась около хозяйки. В подписи автор отметил, что на борту находятся "семьи, путешествующие с детьми до трех лет, а также лошадьми".

По данным Daily Mail, необычный пассажир летел из Чикаго в Омаху рейсом American Airlines. Это стало возможным после того, как в середине минувшего августа Минтранс Соединенных Штатов дал добро на провоз питомцев в целях эмоциональной поддержки хозяев. В случае, если компании откажутся брать на борт (имеются в виду внутренние рейсы) собак, кошек или пони, перевозчику даже грозит штраф.

Автор: Злата Богатова

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