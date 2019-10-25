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Скончался житель Сахалина, пострадавший от нападения медведя
25.10.2019 14:10
Фото: da-info.pro
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, в больнице от полученных травм умер житель Южно-Курильска, передает агентство "Интерфакс".
На прошлой неделе мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после нападения хищника.
Врачи областной больницы Южно-Сахалинска на протяжении нескольких суток боролись за жизнь пациента, но утром 25 октября мужчина скончался. Представители медучреждения были вынуждены констатировать, что ранения "были слишком серьезными".
ЧП случилось на Кунашире в ночь на 18 октября, когда двое мужчин находились на берегу океана и собирали крабов во время отлива. После того, как на них напал медведь, пострадавших доставили в центральную райбольницу Южно-Курильска.
Состояние одного из пациентов врачи оценивали как очень тяжелое. Вскоре было принято решение о переводе пострадавшего в областную больницу, сразу после чего тяжелого пациента вертолетом санавиации доставили в Южно-Сахалинск.
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