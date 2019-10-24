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В Москве у отеля, где остановился Макгрегор, собираются дагестанцы
06:43
Фото: khaabib_time, instagram
По данным российских СМИ, со скандально известным ирландцем выразили желание "поговорить" десятки поклонников Хабиба Нурмагомедова.
Земляки российского бойца смешанных единоборств (ММА) собираются у отеля, где снял номер Конор Макгрегор.
Как стало известно, первые дагестанцы начали появляться около столичной гостиницы "Ритц-Карлтон" еще минувшей ночью. Спустя некоторое время там можно было уже увидеть толпу из нескольких десятков человек.
Дагестанцы, приехавшие к московскому отелю Макгрегора, поясняют, что их возмутили высказывания, которые ирландец вновь позволил себе в адрес Нурмагомедова. Кроме того, иностранец, в оскорбительной манере упомянувший Дагестан, на пресс-конференции демонстративно указал название отеля, в котором остановился.
Напомним, не так давно семья Нурмагомедова открестилась от нападения на Расула Мирзаева, который подвергся нападению в конце 2016 года. Незадолго до инцидента он решил вступиться за другого бойца - Артема Лобова, имеющего приятельские отношения с Коннором Макгрегором.
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