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Семья Нурмагомедова открестилась от нападения на Мирзаева
18.10.2019 12:56
Фото: businessinsider.com
Родственники Хабиба Нурмагомедова не имеют никакого отношения к избиению бойца Расула Мирзаева, который подвергся нападению в конце 2016 года. Об этом Умар Нурмагомедов заявил в ходе пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 17 октября.
По словам Умара Нурмагомедова, он ознакомился с видеоматериалом, на кадрах которого запечатлено избиение Мирзаева. Инцидент он назвал очень жестоким, а действия нападавших - неправильными. В случае, если бы злоумышленников отыскали, они "бы понесли наказание, но это вопрос к следователям", - заявил Нурмагомедов.
Ранее в Сети распространилась запись, сделанная в декабре 2016 года. На кадрах можно увидеть, как бойца Расула Мирзаева жестоко избивают неизвестные. Нападавшие при этом требовали от него извинений. Кроме того, появились сообщения о том, что к случившемуся могут оказаться причастны поклонники и родственники Хабиба Нурмагомедова.
Дело в том, что незадолго до ЧП Расул Мирзаев решил вступиться за другого бойца - Артема Лобова, имеющего приятельские отношения с Коннором Макгрегором. Ирландец не раз провоцировал Хабиба Нурмагомедова, а россиянин не всегда сохранял хладнокровие, что и породило впоследствии слухи о причинах нападения на Мирзаева.
Напомним, на прошлой неделе менеджер Нурмагомедова чуть не устроил драку с экс-чемпионом UFC.
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