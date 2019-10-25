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В Коми найдены останки древнейшего предка всех наземных позвоночных
25.10.2019 05:02
Фото: rusevik.ru
По предварительным оценкам специалистов, возраст этих костей может превышать 370 млн лет. Об открытии, представляющем большой исследовательский интерес, рассказывает пресс-служба института геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН.
Как стало известно, ученым удалось отыскать на территории Коми хорошо сохранившиеся окаменелости раннего тетрапода. Это древнее животное, поясняют историки, "обеспечило" выход позвоночных на сушу, являясь предком всех наземных позвоночных, включая человека. Обнаруженному тетраподу дали название Parmastega aelidae. По предварительным оценкам специалистов, находка может быть датирована возрастом более 372 млн лет, незначительно уступая наиболее древним представителям группы - они известны современной науке лишь по фрагментам окаменелостей.
Кости пармастеги были найдены в известняках сосногорской свиты, которая сформировалась в условиях обширной мелководной лагуны. Сейчас они продолжают обнажаться по берегам реки Ижмы. Ученые, проводившие раскопки в окрестностях Ухты, смогли извлечь прекрасно сохранившиеся образцы при растворении породы в слабом растворе органических кислот. В результате у исследователей в распоряжении оказались как изолированные, так и частично сочлененные различные части скелета.
Ранее сообщалось об открытии, которое сделали израильские археологи. Ученые, проводившие раскопки в пещере Кесем, которая находится неподалеку от Тель-Авива, выяснили, что древние люди умели запасаться "консервами" уже 420 тысяч лет назад. В качестве банок они использовали трубчатые кости животных.
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