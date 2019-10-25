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В Китае 7 человек погибли в результате пожара на сталелитейном заводе
25.10.2019 04:11
Фото: .webtekno.com
Авария случилась на сталелитейном предприятии, которое расположено в провинции Хэбэй на севере страны.
Как передает агентство Синьхуа, возгорание началось ночью, примерно в 03:30 по местному времени.
В результате пожара, произошедшего на заводе Hebei Xinghua Iron & Steel Co., Ltd. в китайском городе Ханьдань, погибли семь человек. Информацию подтвердили в Хэбэйском провинциальном департаменте по ЧС.
Сведений о причинах инцидента из официальных источников пока не поступало. Известно лишь о начале расследования по факту трагического происшествия.
Ранее произошел пожар на фабрике на востоке Китая. Жертвами ЧП, случившегося на территории провинции Фуцзянь 20 октября, стали четыре человека, трое пострадали.
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