Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Спецборт МЧС доставил в Москву из Северной Осетии обожженного школьника

24.10.2019 19:06

Фото: vagon.by



Ребенок получил тяжелые ожоги в результате удара током. ЧП случилось на станции Моздок, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.



Пострадавшего мальчика доставили в детскую городскую клиническую больницу No 9 им. Сперанского.



В Москву доставили 12-летнего жителя Моздока, который нуждается в высокотехнологической медицинской помощи. В сообщении ведомства указано, что за ребенком был направлен спецборт МЧС РФ, оснащенный оборудованием, которое позволяет врачам оказывать помощь пациенту во время перелета.



ЧП случилось в минувший вторник, 22 октября, примерно в 17:00, когда двое мальчиков пытались забраться на крышу вагона грузового поезда. В результате инцидента на станции "Моздок" Северо-Кавказской железной дороги дети десяти и двенадцати лет попали под высокое напряжение и получили серьезные травмы. Младший из пострадавших школьников, которые были экстренно доставлены в ожоговое отделение КБСП, уже переведен в общую палату. Однако состояние его товарища врачи оценивают как крайне тяжелое. Теперь за его жизнь предстоит бороться московским специалистам.



Правоохранительные органы Северной Осетии проводят проверку по факту случившегося.



Минувшим летом в Нижнем Новгороде скончался школьник, получивший ожоги 90% тела после удара током. ЧП случилось в начале мая в городе Вязники (Владимирская область), когда десятилетний ребенок в тяжелейшем состоянии получил ожоги, забравшись на крышу вагона-цистерны на местной станции. После удара током площадь ожогов составляла около 90% поверхности его тела. Первоначально ребенку оказывали помощь во Владимирской области, но спустя несколько дней маленького пациента было решено доставить в ожоговый центр Нижнего Новгорода, который работает при Приволжском медицинском университете.



Автор: Злата Богатова

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