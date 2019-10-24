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Принц Гарри дал откровенное интервью о сложных отношениях с братом
24.10.2019 16:26
Фото: sputnik.by
По словам британского принца Гарри, его отношения с братом Уильямом нельзя назвать простыми.
На эту тему он говорил во время съемок документальной ленты "Гарри и Меган: африканское путешествие".
Сейчас совершенно определенно братья следуют "разными тропинками" и не видятся так часто, как когда-то, но все так же близки и любят друг друга, подчеркнул принц Гарри. По его словам, хоть взаимоотношения с Уильямом у него иногда "действительно довольно сложные", речь не идет о каких-либо серьезных разногласиях, а тем более вражде.
Принц в своем интервью также отметил, что членам королевской семьи всегда приходится оставаться под давлением. Как в любом семействе, родственники иногда могут ссориться.
Ранее в британских СМИ появились сообщения о том, что отношения принцев Гарри и Уильяма существенно испортились после женитьбы младшего брата на Меган Маркл.
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