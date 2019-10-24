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В Приморье найдено тело аквалангиста, утонувшего у острова Русский
24.10.2019 15:25
Фото: depositphotos.com
Во Владивостоке завершена операция по поиску тела мужчины 1999 года рождения, который погиб во время погружения с аквалангом.
Молодой человек пытался сделать это на пляже мыса Поспелова.
Как сообщает пресс-служба краевого главка МЧС, сотрудникам ведомства потребовалось около суток, чтобы найти тело погибшего у берегов острова Русский аквалангиста. Сразу после того, как мужчину обнаружили, его останки передали полицейским.
Отмечается, что в операции принимали участие двенадцать человек, привлекалось две единицы спецтехники.
Обстоятельства гибели аквалангиста сейчас выясняют правоохранительные органы. Пока сведений о причинах ЧП не поступало. Известно лишь, что поиски молодого человека были начаты сразу после того, как в экстренные службы поступил сигнал о его исчезновении.
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