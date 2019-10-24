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Во Франции задержан мужчина, угрожавший «превратить в ад» музей
24.10.2019 14:32
Фото: gordonua.com
Полиция французского департамента Вар задержала мужчину, который забаррикадировался в археологическом музее.
ЧП случилось на территории коммуны Сен-Рафаэль на юге страны, передает телевизионный канал BFMTV.
Со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщается, что накануне утром, еще до того, как музей открылся для посетителей, в здание проник некий мужчина и забаррикадировался. Перед этим он вывесил на фасаде здания несколько плакатов с надписями на арабском языке. Как указывалось на одном из них, мужчина намерен превратить музей в ад.
По данным полиции, случившееся не является террористической атакой. Мужчина не имел при себе оружие, однако не отличается уравновешенной психикой. Правоохранители отметили, что он практически не оказывал сопротивления во время задержания.
Сведений о личности задержанного и мотивах его действий из официальных источников пока не поступало. По факту инцидента проводится расследование.
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