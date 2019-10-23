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Убийца, из-за которого в Гонконге начались протесты, готов добровольно сдаться властям Тайваня


23.10.2019 20:50
Убийца, из-за которого в Гонконге начались протесты, готов добровольно сдаться властям ТайваняФото: lenta.ru

Студент Чэнь Тунцзя, которого власти Тайваня обвиняют в убийстве беременной подруги, вышел на свободу после того, как отбывал 18-месячный срок по делу об отмывании денег.

Как передает South China Morning Post, выдача этого 20-летнего парня ранее стала причиной внесения властями Гонконга поправки о экстрадиции подозреваемых материковой части Китая.

По данным газеты, именно поправка, которую власти Гонконга собирались принять в связи с делом этого студента, повлекла за собой протестные акции - охватившая специальный административный район Гонконге волна манифестаций не утихает с начала лета.

Выйдя из тюрьмы, Чэнь Тунцзя уже официально извинился перед близкими погибшей и всеми жителями Гонконга. По его словам, он намерен добровольно сдаться властям Тайваня и ответить за содеянное. Как подчеркнул обвиняемый, он осознал, что совершил "самую ужасную ошибку", и исправить это уже никак нельзя. Чэнь Тунцзя пояснил, что действовал импульсивно.

Вместе с тем, власти Гонконга ответили отказом на предложение Тайваня прислать людей, чтобы те сопроводили Чэнь Тунцзя.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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