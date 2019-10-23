Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Гонконга принесли извинения за обстрел чернилами ворот мечети

23.10.2019 08:00

Фото: imag.one



Администрация Гонконга официально извинилась перед исламской общиной за инцидент, произошедший во время подавления очередной акции протеста.



Разгонявшие толпу силовики в результате недоразумения обстреляли чернилами из водометов ворота местной мечети.



Как сообщает информационное агентство Associated Press, извинения принесли руководитель администрации Гонконга Кэрри Лэм и глава местного полицейского управления. Для этого они лично совершил визит в мечеть Коулуна и встретились с главным имамом и лидерами исламской общины. По словам почетного секретаря Фонда исламского сообщества Гонконга Саида Уддина, представители мусульманской общины приняли извинения местного руководства.



ЧП случилось в минувшее воскресенье, когда полиция, разгоняя участников продолжающихся акций протеста, случайно попала краской в ворота мечети. Правоохранительные органы позже пояснили, что в действительности полицейские целились водометами в манифестантов, которые находились у храма. Однако голубые чернила в результате оказались не только на участниках протестной акции, но и близлежащих объектах.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 23.10.2019 22:28 В Росатоме разъяснили сведения о ввозе в РФ опасных радиоактивных отходов

В Росатоме разъяснили сведения о ввозе в РФ опасных радиоактивных отходов 21.10.2019 22:52 Окольцованных на Куршской косе летучих мышей поймали в Германии и Чехии

Окольцованных на Куршской косе летучих мышей поймали в Германии и Чехии 20.10.2019 21:06 На Ямале сотрудника школы-интерната заподозрили в принадлежности к саентологам

На Ямале сотрудника школы-интерната заподозрили в принадлежности к саентологам 20.10.2019 16:05 Названы продукты, которые «никогда нельзя есть»

Названы продукты, которые «никогда нельзя есть» 20.10.2019 01:12 К Земле приближается крупный астероид