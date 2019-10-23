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Власти Гонконга принесли извинения за обстрел чернилами ворот мечети
23.10.2019 08:00
Фото: imag.one
Администрация Гонконга официально извинилась перед исламской общиной за инцидент, произошедший во время подавления очередной акции протеста.
Разгонявшие толпу силовики в результате недоразумения обстреляли чернилами из водометов ворота местной мечети.
Как сообщает информационное агентство Associated Press, извинения принесли руководитель администрации Гонконга Кэрри Лэм и глава местного полицейского управления. Для этого они лично совершил визит в мечеть Коулуна и встретились с главным имамом и лидерами исламской общины. По словам почетного секретаря Фонда исламского сообщества Гонконга Саида Уддина, представители мусульманской общины приняли извинения местного руководства.
ЧП случилось в минувшее воскресенье, когда полиция, разгоняя участников продолжающихся акций протеста, случайно попала краской в ворота мечети. Правоохранительные органы позже пояснили, что в действительности полицейские целились водометами в манифестантов, которые находились у храма. Однако голубые чернила в результате оказались не только на участниках протестной акции, но и близлежащих объектах.
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