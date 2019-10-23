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Власти Гонконга принесли извинения за обстрел чернилами ворот мечети


23.10.2019 08:00
Власти Гонконга принесли извинения за обстрел чернилами ворот мечетиФото: imag.one

Администрация Гонконга официально извинилась перед исламской общиной за инцидент, произошедший во время подавления очередной акции протеста.

Разгонявшие толпу силовики в результате недоразумения обстреляли чернилами из водометов ворота местной мечети.

Как сообщает информационное агентство Associated Press, извинения принесли руководитель администрации Гонконга Кэрри Лэм и глава местного полицейского управления. Для этого они лично совершил визит в мечеть Коулуна и встретились с главным имамом и лидерами исламской общины. По словам почетного секретаря Фонда исламского сообщества Гонконга Саида Уддина, представители мусульманской общины приняли извинения местного руководства.

ЧП случилось в минувшее воскресенье, когда полиция, разгоняя участников продолжающихся акций протеста, случайно попала краской в ворота мечети. Правоохранительные органы позже пояснили, что  в действительности полицейские целились водометами в манифестантов, которые находились у храма. Однако голубые чернила в результате оказались не только на участниках протестной акции, но и близлежащих объектах.

Автор: Злата Богатова

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