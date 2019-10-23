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Под Курском неизвестный напал с ножом на школьниц
23.10.2019 14:19
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Курской области разыскивают злоумышленника, напавшего с ножом на двух учениц девятого класса.
В результате ЧП школьницы получили ранения.
Преступление было совершено в местечке Свобода Золотухиснкого района, информирует пресс-служба регионального главка МВД. По данным ведомства, нападавшему на вид от 45 до 50 лет, рост мужчины - около 160 см, худощавый. Полиция пока не уточняет какие-либо подробности нападения.
Вместе с тем, в ряде местных СМИ появилась информация о том, что на девятиклассниц напали, когда они возвращались с тренировки по боксу. ЧП случилось вечером минувшего понедельника, 21 октября. Ударив одну из школьниц ножом в руку, злоумышленник схватил ее и потащил к расположенной рядом лавочке.
Вторая девочка, не испугавшись, схватилась за нож, одновременно прыснув преступнику в лицо из перцового баллончика. Сразу после этого нападавший скрылся.
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