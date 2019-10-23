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Житель Прикамья во время ссоры убил брата и его сына-школьника
23.10.2019 12:31
Фото: vk.com
Следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело по факту двойного убийства, жертвами которого стали 55-летний мужчина и его сын школьного возраста. ЧП случилось накануне, 22 октября, на территории Кировского района Перми.
Преступление было совершено в квартире, где проживали два брата и ребенок одного из них. Мужчина 55 лет и его 11-летний сын были найдены убитыми. Причиной смерти стали многочисленные ранения, нанесенные топором. Полицейские подозревают в причастности к двойному убийству 67-летнего дядю убитого мальчика. Мужчина, в прошлом уже привлекавшийся к уголовной ответственности за тяжкое преступление, задержан, суд решает вопрос о его аресте.
В региональном главке МВД пояснили, что в ходе предварительного расследования уже удалось установить примерный ход событий. По версии следствия, братья повздорили в ночь на вторник, после чего перепалка переросла в потасовку. Старший из мужчин, схватившись за топор, расправился с братом и племянником, а потом убил и принадлежащую им собаку.
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