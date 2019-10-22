|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В центре Киева два человека погибли в результате взрыва
07:21
Фото: tt.inf.ua
По предварительным данным, в центре украинской столицы взорвалась граната. Обстоятельства случившегося выясняются.
На месте ЧП сейчас продолжают работу экстренные службы.
Взрыв, жертвами которого стали двое мужчин, прогремел на улице Пушкинской. От полученных ранений оба пострадавших скончались на месте. По данным ряда источников, в результате взрыва гранаты также была травмирована девушка, случайно оказавшаяся рядом - ее доставили в больницу.
Как рассказывают очевидцы, двое мужчин стояли около бара, расположенного в самом центре украинской столицы. Один из них, недавно вернувшийся из зоны силовой операции в Донбассе, пытался продемонстрировать боевую гранату. Предположительно, неосторожность мужчины и привела к взрыву.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|