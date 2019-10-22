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В центре Киева два человека погибли в результате взрыва


07:21
В центре Киева два человека погибли в результате взрываФото: tt.inf.ua

По предварительным данным, в центре украинской столицы взорвалась граната. Обстоятельства случившегося выясняются.
 
На месте ЧП сейчас продолжают работу экстренные службы.

Взрыв, жертвами которого стали двое мужчин, прогремел на улице Пушкинской. От полученных ранений оба пострадавших скончались на месте. По данным ряда источников, в результате взрыва гранаты также была травмирована девушка, случайно оказавшаяся рядом - ее доставили в больницу.

Как рассказывают очевидцы, двое мужчин стояли около бара, расположенного в самом центре украинской столицы. Один из них, недавно вернувшийся из зоны силовой операции в Донбассе, пытался продемонстрировать боевую гранату. Предположительно, неосторожность мужчины и привела к взрыву.

Автор: Злата Богатова

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