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До 17 человек возросло число жертв прорыва дамбы под Красноярском


04:57
До 17 человек возросло число жертв прорыва дамбы под КрасноярскомФото: rusdialog.ru

В Красноярском крае в ходе поисково-спасательной операции были найдены тела двух человек, которые считались пропавшими без вести после прорыва дамбы.

Информация поступила от официального представителя СКР Светлана Петренко.

Согласно последним официальным данным, в результате ЧП на месте погибли пятнадцать человек, еще пятеро человек были объявлены без вести пропавшими. Разной степени травмы получили сорок четыре человека. На текущий момент восемь пострадавших пока еще остаются в больнице.

Авария случилась в ночь на 19 октября, когда прорвало возведенную с нарушениями на реке Сейба дамбу технологического водоема. Два временных общежития, в которых проживали рабочие золотодобывающей артели, были затоплены потоком воды с глиной и камнями.

Ранее на месте прорыва дамбы в Курагинском районе был найден сейф с золотом.  Он был вскрыт следственно-оперативной группой, внутри  обнаружили колбы и опечатанные пакеты. Предполагается, что золото в будущем может быть потрачено на выплаты компенсаций по искам пострадавших и родственников погибших.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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