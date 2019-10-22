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До 17 человек возросло число жертв прорыва дамбы под Красноярском
04:57
Фото: rusdialog.ru
В Красноярском крае в ходе поисково-спасательной операции были найдены тела двух человек, которые считались пропавшими без вести после прорыва дамбы.
Информация поступила от официального представителя СКР Светлана Петренко.
Согласно последним официальным данным, в результате ЧП на месте погибли пятнадцать человек, еще пятеро человек были объявлены без вести пропавшими. Разной степени травмы получили сорок четыре человека. На текущий момент восемь пострадавших пока еще остаются в больнице.
Авария случилась в ночь на 19 октября, когда прорвало возведенную с нарушениями на реке Сейба дамбу технологического водоема. Два временных общежития, в которых проживали рабочие золотодобывающей артели, были затоплены потоком воды с глиной и камнями.
Ранее на месте прорыва дамбы в Курагинском районе был найден сейф с золотом. Он был вскрыт следственно-оперативной группой, внутри обнаружили колбы и опечатанные пакеты. Предполагается, что золото в будущем может быть потрачено на выплаты компенсаций по искам пострадавших и родственников погибших.
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