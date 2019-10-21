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В Красноярском крае на месте прорыва дамбы нашли сейф с золотом
11:48
Фото: livejournal.com
Внутри сейфа, который был вскрыт следственно-оперативной группой, находятся колбы и опечатанные пакеты.
По предварительным данным, в колбах с неповрежденными пломбами и пакетах - золото, в том числе, концентрат для вторичной обработки.
Как пояснили представители Следственного комитета России (СКР), в сейфе на месте прорыва дамбы, который был вскрыт в рамках начатого по факту ЧП расследования, в общей сложности находилось девять колб с неповрежденными пломбами. Предположительно, в них - золото. Кроме того, там найдены четырнадцать "опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки", сообщили в ведомстве.
Сейф был найден после того, как осушили одну из затопленных заводей. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об аресте золота в целях последующей выплаты по возможным искам потерпевших.
Ранее пресс-служба регионального СУ СКР информировала о передаче уголовного дела о гибели полутора десятков человек на месте прорыва дамбы в Красноярском крае в центральный аппарат ведомства.
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