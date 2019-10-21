Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Помпео: Трамп готов применить силу против Турции

04:37

Фото: parstoday.com



В случае необходимости Вашингтон применит силовые методы в отношении Анкары, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.



Американский лидер при этом подчеркнул, что не является сторонником таких решений проблем.



При необходимости руководство США готово использовать против Турции военную силу, заявил глава американского госдепа Майк Помпео, имея в виду военную операцию, которую Анкара проводит в северных областях САР с 9 октября.



Как заявил американский госсекретарь, Вашингтон предпочитает мир войне. Однако если "потребуются действия или даже - военные действия", власти страны полностью готовы к такому развитию ситуации. Речь об этом шла в интервью, которое глава Госдепа дал каналу CNBC.



При этом Майк Помпео в очередной раз подчеркнул, что приоритетом Соединенных Штатов остаются попытки экономических и дипломатических рычагов давления на другие государства.



Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, заявил о том, что рассматривает предстоящие переговоры с Владимиром Путиным как очередной этап реализации шагов по Сирии.



Автор: Злата Богатова

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