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Женская сеть myJulia.ru
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На Бали задержали гражданку РФ
21.10.2019 20:46
Фото: courrierinternational.com
Таможенные службы Индонезии задержали россиянку и еще трех иностранцев в рамках дела, связанного с контрабандой наркотических веществ.
Как сообщает агентство Associated Press, под подозрения также попали француз и две подданные Таиланда.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Индонезии сообщается, что первыми были задержаны две жительницы Таиланда. Женщин взяли под стражу в Международном аэропорту Денпасар на острове Бали. Это произошло еще 13 октября, но сведения о задержании иностранцев попали в средства массовой информации лишь сейчас.
В рамках расследования про тому же делу спустя три дня индонезийские таможенники взяли под стражу россиянку и француза. Какие-либо другие обстоятельства на данный момент не раскрываются. Нет пока и официальных комментариев от представителей дипмиссии по поводу задержания гражданки РФ.
Стоит напомнить, что согласно действующему в Индонезии законодательству, наказание за контрабанду наркотиков крайне суровое. Подозреваемым в такого рода преступлениях, независимо от их гражданства, нередко может грозить смертная казнь.
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