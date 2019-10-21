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В мексиканский Кульякан после боев с наркокартелем направили более 200 бойцов спецназа
21.10.2019 12:59
Фото: kanal32.info
В общей сложности в Кульякан прибыло 230 военнослужащих.
Силовики, представляющие элитные подразделения ВС Мексики, уже приступили к патрулированию, отмечается в сообщении регионального управления общественной безопасности.
Бойцы сил специального назначения Минобороны совместно с местными полицейскими уже приступили к патрулированию улиц в столице региона. На какой срок силовики останутся в Кульякане, пока не уточняется
Решение об отправке в Кульякан более двухсот военнослужащих было принято после того, как в минувший четверг в Кульякане был задержан один из сыновей бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. Сразу после Овидио Гусмана Лопеса на улицах города начались ожесточенные бои с применением крупнокалиберных пулеметов и автоматических винтовок.
Жертвами столкновений стали по меньшей мере девять человек, свыше двадцати были ранены. По решению властей Гусмана Лопеса выпустили, чтобы не создавать потенциально опасные ситуации для местного населения.
Экстрадированного в Соединенные Штаты из Мексики Хоакина Гусмана минувшим летом приговорили к пожизненному заключению и выплате штрафа в размере двенадцати с половиной миллиардов долларов. До этого экс-главарь наркокартеля был признан виновным по всем пунктам - решение вынесло жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк.
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