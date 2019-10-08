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«Мона Лиза» возвратилась на прежнее место
8.10.2019 17:00
Фото: pmo.ee
В Лувре вернули на прежнее место картину Леонардо да Винчи (1452-1519) "Мона Лиза" ("Джоконда").
Знаменитое произведение искусства ранее было перемещено ранее в другой зал из-за продолжающегося в музее масштабного ремонта.
Как сообщает пресс-служба Лувра, шедевр занял свое прежнее место в Зале государств галереи Медичи в крыле Ришелье. По данным Agence France-Presse, предварительно реставраторы заменили защитную панель на еще более прочное и прозрачное пуленепробиваемое стекло.
Перед тем, как полотно вернулось, а зале выкрасили стены в синий цвет. По мнению специалиста Лувра Венсана Дельвана, это позволит еще лучше выделить краски шедевра.
Зал, где "Джоконда" находилась с начала этого века, в последний раз реставрировался около пятнадцати лет назад. По данным музея, за этот период зал успели посетить свыше 100 млн ценителей искусства.
Капитальный ремонт, совмещающийся с реставрационными работами, продолжается в Лувре уже на протяжении примерно пяти лет. На сегодняшний день в музее уже обновлены помещения общей площадью в 34 тыс. кв. м.
Ранее профессор Марко Катани из Королевского колледжа Лондона опубликовал статью, в которой попытался объяснить, почему Леонардо да Винчи не закончил "Мону Лизу".
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