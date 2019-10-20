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В Афганистане при покушении на губернатора провинции Вардак погибли три полицейских
20.10.2019 20:03
Фото: v360nigeria.com
В результате инцидента пострадали два телохранителя чиновника, передает телевизионный канал Tolo News.
ЧП случилось в городе Майданшахре в центре Афганистана.
В результате инцидента, случившегося в Майданшахре - административном центре афганской провинции Вардак, погибли по меньшей мере трое сотрудников полиции. По данным местных правоохранительных органов, ЧП было квалифицировано как покушение на жизнь главы региона.
Как стало известно, одна из машин кортежа губернатора афганской провинции Вардак подорвалась на взрывном устройстве, заложенном у дороги. Глава провинции в результате происшествия не пострадал, сообщили представители местной администрации. Ранения получили двое телохранителей губернатора.
На прошлой неделе в результате взрыва в Джелалабаде погибли более шестидесяти человек, около ста пострадали.
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