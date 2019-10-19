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В Афганистане более 60 человек стали жертвами взрыва в мечети
19.10.2019 09:20
Фото: nh.ee
По последним данным, в результате взрыва в Джелалабаде погибли не менее шестидесяти двух человек.
Ранения получили свыше ста верующих, находившихся в здании мечети на пятничной молитве.
Как сообщает агентство Reuters, после мощного взрыва обрушилась крыша мечети, после чего сотни человек оказались под завалами. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, разбирая обломки конструкций.
Ранее поступили сведения о 29 погибших, но скорбная цифра росла по мере обнаружения тел погибших. Представители местных властей опасаются, что количество жертв инцидента в Джелалабаде может увеличиться. Подсчитывается и точное число пострадавших.
Случившееся уже квалифицировано как террористическая атака. О своей ответственности к инциденту пока не заявила ни одна из группировок, действующих в этой части страны, отмечает агентство.
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