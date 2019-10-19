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В Красноярском крае найдены живыми семеро из 13 пропавших после прорыва дамбы


19.10.2019 19:15
В Красноярском крае найдены живыми семеро из 13 пропавших после прорыва дамбыФото: rusdialog.ru

В ходе поисково-спасательных мероприятий, которые продолжаются на месте прорыва дамбы, сотрудникам МЧС уже удалось отыскать живыми семерых человек, считавшихся без вести пропавшими. По данным краевого главка ведомства, на текущий момент неизвестной остается судьба шестерых человек.

Поиски рабочих, которые пропали без вести после прорыва дамбы технологического водоема, будут вестись в круглосуточном режиме, заявили официальные представители местного ГУ МЧ.

ЧП случилось сегодня утром близ поселка Щетинкино Курагинского района. В результате аварии на дамбе водоема золотодобывающей артели оказались затопленными два рабочих общежития. Ранее была официально подтверждена гибель пятнадцати человек. Следственные органы уже приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности во время проведения работ.

Местные власти информируют, что владельцем дамбы является холдинг "Сибзолото". При этом объект ранее нигде не был официально зарегистрирован. По предварительной информации, дамба возводилась кустарным способом, никакие нормативы при строительстве не соблюдались.

Понедельник, 21 октября, в Красноярском крае объявлен днем траура по погибшим.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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