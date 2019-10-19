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Под Ярославлем при пожаре погибли семь человек
19.10.2019 14:43
Фото: 2day.kh.ua
ЧП случилось в Ростове Великом. Первоначально сообщалось о пяти жертвах пожара, но позднее информация была уточнена.
Сведения о семи погибших поступили от главы администрации Ростовского района Сергея Шокина.
Как заявил представитель местного руководства, в ходе разбора завалов были найдены фрагменты тела еще одного погибшего взрослого. При этом детский омбудсмен в Ярославской области Михаил Крупин сообщает о шести погибших детях. По данным МЧС, после пожара в Ростовскую центральную районную больницу были доставлены трое пострадавших.
Агентство "Интерфакс", цитируя собственный информированный источник, передает о том, что погибшим в результате пожара детям было от года до шести лет. В числе жертв трагедии - брат и сестра четырех и двух лет, а также трое детей и другой семьи - возраста четырех месяцев, трех и шести лет.
Возгорание в одной из квартир дома барачного типа произошло сегодня утром. Очаг находился на втором этаже. Общая площадь пожара составила не менее 600 квадратных метров.
Согласно предварительным выводам специалистов, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства случившегося правоохранительные органы уже выясняют в рамках уголовного дела, которое возбудили по факту гибели семи человек.
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