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Женская сеть myJulia.ru
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Названы продукты, которые «никогда нельзя есть»
16:05
Фото: фуд-сити.com
Как передает La Vanguardia, специалисты решительно опровергли известное утверждение о том, что "есть можно все", надо лишь соблюдать меру.
По мнению испанских диетологов, некоторые продукты стоит исключить из рациона полностью и никогда не употреблять.
Испанские диетологи назвали продукты, которых, по их мнению, вообще не должно быть в рационе. В частности, очень вредной профессор школы "Гасма" в Кастельоне Пилар Эскер назвал рафинированную муку. По словам специалиста, последствия для здоровья могут проявиться спустя некоторое время после употребления этого продукта.
Как пояснил Пилар Эскер, у людей, которые не избегают рафинированную муку, впоследствии могут происходить резкие скачки содержания глюкозы в крови. Повышение и падение ее уровня способствует развитию диабета, предостерег испанский специалист.
Диетолог Мария Мерино добавила, что вместо рафинированной муки стоит выбирать цельнозерновую. Дело в том, что в ней сохраняются клетчатка и другие питательные вещества. В процессе переработки зерновых культур они как правило отправляются в отходы. Кроме того, у большинства рафинированных продуктов очень высокий гликемический индекс, подчеркнула Мерино.
Напомним, не так давно американские ученые смогли подтвердить, что кошки действительно полезны для здоровья. Как показали результаты эксперимента, который провели специалисты Калифорнийского университета, урча от удовольствия, кошки способны издавать характерные звуки разной частоты. Подобного рода колебания, даже если питомец лишь находится рядом с человеком, оказывают на людей благоприятное воздействие.
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