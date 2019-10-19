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Порошенко и его окружение обвинили в присвоении $1,5 млрд
00:30
Фото: livejournal.com
С соответствующим заявлением выступил советник главы Соединенных Штатов Дональда Трампа Сэм Кислин. По его словам, среди представителей окружения бывшего украинского президента Петра Порошенко были незаконно поделены полтора миллиарда долларов. Обвинения прозвучали во время брифинга, состоявшегося в Киеве.
Как заявил Сэм Кислин, речь идет о колоссальной сумме, которая была получена в результате спецконфискации у представителей экс-главы Украины Виктора Януковича. Все эти деньги позднее незаконно поделили между собой находившийся тогда у власти Петр Порошенко и его приближенные, сообщил советник американского президента.
Ранее сорок конгрессменов во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом потребовали признать террористической организацией Добровольческий батальон "Азов" Нацгвардии Украины (деятельность в РФ официально запрещена). Соответствующее ходатайство уже направлено в Госдепартамент Соединенных Штатов. В документе указывается на необходимость внесения данного украинского полка в реестр иностранных террористических структур.
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