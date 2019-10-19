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Конгресс США требует признать «Азов» террористической организацией
19.10.2019 16:16
Фото: asweetdoseofreality.com
Сорок конгрессменов во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом требуют признать террористической организацией Добровольческий батальон "Азов" Нацгвардии Украины. Соответствующее ходатайство уже направлено в Госдепартамент Соединенных Штатов, передают американские СМИ.
Конгрессмены указывают на необходимость внесения украинского полка "Азов" (деятельность этой организации в РФ ранее была официально запрещена) в реестр иностранных террористических структур. Под письмом, в котором содержится соответствующее требование, оставили подпись в общей сложности сорок конгрессменов-республиканцев.
В документе, который уже направлен на имя госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео, в частности, указывается, что данная группировка пропагандирует идеи расового превосходства. Последствием этого являются регулярно происходящие на Украине теракты ультраправого толка.
По мнению конгрессменов, население США имеет полное право знать, почему до сих пор эта организация не включена в перечень действующих за рубежом террористических организаций, подчеркивается в тексте документа.
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