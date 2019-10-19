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В Чили в ходе протестов пострадали не менее 160 человек
19.10.2019 23:32
Фото: vesti77.su
Как сообщают латиноамериканские СМИ, большинство пострадавших - сотрудники правоохранительных органов.
По последним данным, полиция задержала свыше трехсот манифестантов.
Со ссылкой на пресс-службу чилийского МВД сообщается, что в ходе протестов в Сантьяго ранения получили 156 полицейских. Состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Кроме того, власти располагают информацией о том, что медицинская помощь потребовалась одиннадцати пострадавшим из числа гражданского населения.
Массовые акции протестов, переросшие затем в стычки с полицией и беспорядки, начались еще в минувший понедельник. Местные жители с негодованием отреагировали на резкое повышение стоимости проезда в метро. По состоянию на четверг правоохранительные органы задержали свыше 130 манифестантов. В полиции пояснили что в ходе беспорядков был нанесен ущерб целому ряду станций подземки. Кроме того, протестующие сожгли по меньшей мере 10 автобусов.
Президент страны Себастьян Пиньера ранее уже объявил в столице и ряде других регионов режим чрезвычайного положения.
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