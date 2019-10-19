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В Сантьяго из-за протестов ввели чрезвычайное положение
19.10.2019 21:28
Фото: runrun.es
Президент Чили отдал распоряжение о введении в столице чрезвычайного положения из-за продолжающихся в городе акций протеста.
Жители Сантьяго и ряда других городов вышли на улицы после того, как было принято решение о повышении цен на билеты в метро.
Глава Чили Себастьян Пиньера сегодня, 19 октября, объявил о введении в столице страны чрезвычайного положения. Это произошло на фоне охвативших Сантьяго и ряд коммун страны массовых акций протестов. Манифестанты, протестующие против роста цен на билеты в метро, начали провоцировать стычки с силовиками. В результате акции переросли в беспорядки.
Как заявил чилийский лидер, из-за многочисленных "серьезных актов вандализма в отношении станций метро" он вводит режим ЧП на территории провинций Сантьяго и Чакабуко. Кроме того, усиленные меры для обеспечения правопорядка силовики будут предпринимать в коммунах Пуэнте-Альто и Сан-Бернардо.
Массовые акции протестов, переросшие затем в стычки с полицией и беспорядки, начались еще в минувший понедельник. Местные жители с негодованием отреагировали на резкое повышение стоимости проезда в метро. По состоянию на четверг правоохранительные органы задержали свыше 130 манифестантов. В полиции пояснили что в ходе беспорядков был нанесен ущерб целому ряду станций подземки. Кроме того, протестующие сожгли по меньшей мере 10 автобусов.
В выходные деятельность метро Сантьяго приостановлена из-за протестов, объявили ранее в администрации подземки.
Ранее сообщалось о беспорядках, которые уже пятые сутки не утихают в Каталонии. При этом глава региона Ким Торра, как и мэр Барселоны Ада Колау на фоне продолжающихся протестных акций хранят молчание, пишут испанские СМИ, никак не реагируя на "тяжелые случаи насилия, происходившие в Барселоне с вечера пятницы до утра субботы".
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