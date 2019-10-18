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Под Красноярском прорвало дамбу: число жертв растет
09:31
Фото: rusdialog.ru
Как передают российские СМИ, местные власти подтвердили информацию о тринадцати погибших.
Согласно последним данным, пропавшими без вести сейчас числятся не менее пятнадцати человек.
За помощью к медикам после ЧП обратились девятнадцать пострадавших, четверо из них были экстренно госпитализированы. Представители регионального Минздрава сообщают, что состояние трех человек - тяжелое.
В эти минуты МЧС наращивает группировку в зоне прорыва, где уже находятся два вертолета. Сейчас там активно продолжают работу спасатели Южного поисково-спасательного отряда и Сибирского регионального спасательного отряда.
Как заявил замглавы краевого ГУ МЧС Олег Матыленко, в скором времени на место прибудут еще два вертолета.
ЧП случилось неподалеку от поселка Щетинкино. После прорыва дамбы на реке Сейба затопленными оказались два общежития временного типа.
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