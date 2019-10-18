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В Турции погибла девочка из РФ
11:20
Фото: photographers.ua
Ребенок получил смертельные травмы в результате падения с электровелосипеда, передает портал rusturkey.com со ссылкой на турецкие СМИ.
Семья россиян с двумя детьми, десяти и пяти лет, проживала в одном из отелей района Кемер.
Как стало известно, накануне, 18 октября, семейство совершало экскурсию в каньон Гейнюк на арендованном трехместном электрическом велосипеде. При невыясненных пока обстоятельствах мужчина потерял управление, когда ехал по горной дороге.
После того, как велосипед упал в каньон, пострадали и взрослые, и дети. Наиболее серьезные травмы получила пятилетняя девочка. Семья сразу же поднялась на дорогу, где поймали машину, на которой отправились в больницу.
Несмотря на все усилия медиков, маленькая россиянка от полученных ранений скончалась. Травмы, которые получили остальные члены семьи, не представляют серьезной угрозы для здоровья.
Местные правоохранительные органы приступили к проверке по факту трагедии.
Ранее стало известно о смерти годовалого ребенка во время перелета из Пхукета в Москву.
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