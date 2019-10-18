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Годовалый ребенок умер во время перелета из Пхукета в Москву
18.10.2019 21:01
Фото: vk.com
Когда девочке стало плохо, экипаж лайнера принял решение об экстренной посадке в аэропорту Казани.
Сразу после вынужденного приземления на борт самолета поднялись врачи, которые заранее прибыли в воздушную гавань и ожидали прибытия самолета.
Как сообщает ГУ МЧС России по Татарстану, к моменту посадки девочка скончалась. Несмотря на попытки провести реанимационные мероприятия, врачам оставалось лишь констатировать смерть ребенка. Это случилось около 16:00 по местному времени, отметили в ведомстве.
Вынужденную посадку в международном аэропорту "Казань" совершил борт Airbus A330, следовавший по маршруту Пхукет (Таиланд) - Москва (Шереметьево)". В тот момент на борту воздушного судна находились более 270 пассажиров, включая сорока двух детей разного возраста, а также двенадцать членов экипажа.
О ребенке известно, что он имеет гражданство Израиля и появился на свет в прошлом году. Информации о причинах, из-за которых у девочки могла произойти остановка дыхания, пока нет.
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