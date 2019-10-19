Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Австрии уроженец Афганистана убил двух человек

19.10.2019 10:21

Фото: livejournal.com

Центр для размещения беженцев



Полиция населенного пункта Вулловитц (федеральная земля Верхняя Австрия) подтвердила гибель двух человек в результате нападения мигранта.



Как стало известно, ЧП случилось несколько дней назад в центре размещения беженцев.



По данным местных правоохранительных органов, в минувший понедельник, 14 октября, злоумышленник напал на сотрудников центра размещения беженцев с ножом. Атаковав одного из работников, мужчина сбежал на велосипеде и позже напал на 63-летнего австрийца.



Второе нападение было совершено в гараже местного жителя, после чего уроженец Афганистана угнал машину своей жертвы. Вскоре полицейские задержали подозреваемого.



В полиции пояснили, что причиной первого нападения могли стать ранее возникшие неприязненные отношения, на фоне которых возникла конфликтная ситуация. Расследование продолжается, подозреваемый взят под стражу.



Автор: Злата Богатова

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