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Менеджер Нурмагомедова чуть не устроил драку с экс-чемпионом UFC
13.10.2019 12:26
Фото: dailystorm.ru
В Лас-Вегасе чуть не подрались менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова и американец Энтони Петтисом, в прошлом завоевавший титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. О происшествии рассказывает портал LowKickMMA.com.
Инцидент произошел во время турнира Профессиональной бойцовской лиги (PFL) 7. Сначала Али Абдельазиз, представляющий российского бойца, устроил перепалку с менеджером Энтони Петтиса.
Повздорив с Абрахамом Кавой, менеджер Хабиба Нурмагомедова позволил себе ударить оппонента по лицу. Увидев, что его представителю нанесли пощечину, в конфликт вмешался и американский боец. Петтис уже чуть не вступил в драку с Абдельазизом, когда подоспевшие сотрудники полиции успели их разнять. Сведений о том, из-за чего мог произойти конфликт, пока нет.
На сегодняшний день 41-летний Али Абдельазиз, занимающий пост исполнительного директора компании Dominance MMA, считается одним из наиболее влиятельных менеджеров в ММА. Помимо Хабиба Нурмагомедова, он представляет интересы более чем пятидесяти профессиональных бойцов.
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