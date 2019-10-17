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В Москве задержали начальников полиции и угрозыска Дорогомилово
12:02
Фото: livejournal.com
Как информирует пресс-служба МВД, в российской столице по подозрению в коррупционной деятельности были задержаны высокопоставленные офицеры полиции.
Речь идет о представителях отдела района Дорогомилово города Москвы.
Офицеров полиции задержали накануне, 17 октября, с поличным, когда им передавали взятку в размере 3,5 миллиона рублей. По данным пресс-службы МВД РФ, к коррупционной деятельности могут оказаться причастны замначальника отдела - руководитель местной полиции и начальник отдела Дорогомиловского уголовного розыска.
Имена задержанных пока не раскрываются. Известно только, что переданные деньги могли быть первой частью взятки в сумме 12 млн рублей. Уточняется также, что проверка в отношении высокопоставленных полицейских была инициирована после сигнала о том, что ряд должностных лиц УВД по Западному АО столицы может быть замешан в коррупционных схемах.
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