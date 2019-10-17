ИнтерНовости - новости в стране и мире
Пенс: Анкара приостанавливает операцию в Сирии
Пенс: Анкара приостанавливает операцию в Сирии
В Сан-Франциско за 30 секунд похитили гравюру Дали
В Сан-Франциско за 30 секунд похитили гравюру Дали
В Нигерии около 70 человек освобождены из исламской школы
В Нигерии около 70 человек освобождены из исламской школы
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве задержали начальников полиции и угрозыска Дорогомилово В Москве задержали начальников полиции и угрозыска Дорогомилово
Пенс: Анкара приостанавливает операцию в СирииПенс: Анкара приостанавливает операцию в Сирии
В Японии из-за тайфуна могут перенести парад по случаю интронизации императора НарухитоВ Японии из-за тайфуна могут перенести парад по случаю интронизации императора Нарухито
В одной из школ Новосибирска найдено тело девочкиВ одной из школ Новосибирска найдено тело девочки
Американские дипломаты, снятые с поезда, перед этим сделали несколько пересадокАмериканские дипломаты, снятые с поезда, перед этим сделали несколько пересадок

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»
Конкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ru
Конкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ru
Конкурс "Вместе мы - семья!" в Стране МамКонкурс "Вместе мы - семья!" в Стране Мам
Блиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ruБлиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве задержали начальников полиции и угрозыска Дорогомилово


12:02
В Москве задержали начальников полиции и угрозыска ДорогомиловоФото: livejournal.com

Как информирует пресс-служба МВД, в российской столице по подозрению в коррупционной деятельности были задержаны высокопоставленные офицеры полиции.

Речь идет о представителях отдела района Дорогомилово города Москвы.

Офицеров полиции задержали накануне, 17 октября, с поличным, когда им передавали взятку в размере 3,5 миллиона рублей. По данным пресс-службы МВД РФ, к коррупционной деятельности могут оказаться причастны замначальника отдела - руководитель местной полиции и начальник отдела Дорогомиловского уголовного розыска.

Имена задержанных пока не раскрываются. Известно только, что переданные деньги могли быть первой частью взятки в сумме 12 млн рублей. Уточняется также, что проверка в отношении высокопоставленных полицейских была инициирована после сигнала о том, что ряд должностных лиц УВД по Западному АО столицы может быть замешан в коррупционных схемах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 137

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Киев требует распустить ДНР и ЛНРКиев требует распустить ДНР и ЛНР
Жителя Орска задержали по подозрению в убийстве материЖителя Орска задержали по подозрению в убийстве матери
В Сан-Франциско за 30 секунд похитили гравюру ДалиВ Сан-Франциско за 30 секунд похитили гравюру Дали
Синоптики предупреждают о наступлении предзимья в МосквеСиноптики предупреждают о наступлении предзимья в Москве
Техасского полицейского обвиняют в убийстве негритянкиТехасского полицейского обвиняют в убийстве негритянки

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 938


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru