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В пустыне Невада найдено тело пропавшей американской модели
18.10.2019 11:31
Фото: РЕН ТВ
Поиски 24-летней Эсмеральды Гонсалес велись на протяжении пяти месяцев. В результате труп девушки был найден в пустыне Невада.
Как передает Las Vegas Review-Journal, останки манекенщицы находились в деревянном ящике и были залиты бетоном.
По подозрению в убийстве девушки полицейские задержали 45-летнего соседа погибшей Кристофера Престипино. Предположительно, мужчина сначала пытался задушить девушку, а потом отравил средством. которое предназначено для очистки бассейнов.
В американских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах отмечается, что у девушки якобы имелись некие расстройства психики. Поэтому она, перепутав дома, и оказалась у соседа, который предложил модели употребить наркотики вместе с ним и его сожительницей. После этого модель начала вести себя неадекватно, заявил Престипино.
Мужчина признался, что был вынужден привязать девушку к кровати. Вскоре он попытался ее освободить, однако Гонсалес попыталась броситься на него. В результате мужчина, испугавшись, что в дело вмешается полиция, убил гостью и спрятал ее останки в пустыне.
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