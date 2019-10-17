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На Сахалине дети избили одноклассницу, которая напомнила учителю о домашнем задании
17.10.2019 22:11
Фото: livejournal.com
Правоохранительные органы региона приступили к проверке по факту ЧП, случившегося около школы № 2 города Поронайска.
По итогам предварительного разбирательства прокуратура примет соответствующие меры реагирования. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, после инцидента школьница была госпитализирована.
Проверку также проводит и Поронайский отдел полиции, сообщает агентство "Интерфакс - Дальний Восток". Правоохранители пояснили, что после ЧП, случившегося 15 октября, уже были опрошены педагоги и одноклассники пострадавшей девочки.
В администрации учебного заведения от каких-либо комментариев по поводу случившегося пока предпочитают воздерживаться.
В местных СМИ появились сообщения о том, что в конце урока четвероклассница напомнила педагогу, что ребятам не озвучили домашнее задание. После того, как занятия закончились и девочка вышла из школы, на нее набросились расстроенные сверстники и начали избивать.
По словам родителей пострадавшего ребенка, когда дочка пришла домой, ей стало плохо. Взрослые были вынуждены доставить девочку в больницу, где она пока и остается.
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