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В Ленобласти ищут мужчину, который вынес на себе из кафе рыцарскую кольчугу


16.10.2019 12:45
В Ленобласти ищут мужчину, который вынес на себе из кафе рыцарскую кольчугуФото: zs-magazine.ru

Правоохранительные органы Ленинградской области разыскивают мужчину, который похитил доспехи из кафе в Выборге.

Как передает агентство "Интерфакс", злоумышленник вынес кольчугу на себе, когда отдыхал в компании приятелей в минувшие выходные.

По словам представителей заведения, пропажа рубашечной рыцарской кольчуги, украшавшей стену одного из кафе Выборга, была обнаружена еще в минувшую субботу. Но лишь накануне администрация приняла решение обратиться с заявлением в полицию.

Судя по кадрам, которые сделала установленная в кафе камера наблюдения, похититель, проводивший время в заведении вместе с шестью приятелями, попросту снял доспехи весом 10 кг со стены и надел на себя. Затем мужчина покинул кафе.

Представители кафе пояснили, что стоимости брони, изготовленной по спецзаказу, составляет около 10 тыс. рублей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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