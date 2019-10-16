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СМИ: Жительница Алтайского края поила взятых под опеку детей психотропами и истязала


16.10.2019 07:10
СМИ: Жительница Алтайского края поила взятых под опеку детей психотропами и истязалаФото: edumsko.ru

Следственные органы региона проводят проверку по факту публикаций в СМИ, в которых рассказывается об опекунше из Заринского района. Как сообщили представители СУ СКР по Алтайскому краю, появились сведения о том, что женщина жестоко избивала детей и давала им сильнодействующие лекарства.

Ведомство сообщает, что ранее статья о жестоком обращении опекуна с тремя несовершеннолетними приемными детьми была размещена одним из информационных агентств в Сети.

В публикации речь идет о женщине, которая использовала незначительные поводы, чтобы наказывать детей. Кроме того, опекунша заставляла принимать их лекарства, являющиеся психотропными препаратами.

В рамках начатой проверки следователи также дадут оценку деятельности работников региональных органов опеки и попечительства, отмечается в сообщении СУ СКР.

Автор: Злата Богатова

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