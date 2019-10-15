|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Техасского полицейского обвиняют в убийстве негритянки
15.10.2019 14:49
Фото: ruswi.com
В Соединенных Штатах предъявили обвинения сотруднику полиции, который смертельно ранил темнокожую жительницу техасского города Форт-Уэрт.
Ранее Аарон Дин уже был уволен из правоохранительных органов.
Как указано в официальном заявлении в Twitter местного полицейского управления, продолжается анализ записи, которую в момент ЧП сделала нагрудная видеокамера Аарона Дина. Судя по этим кадрам, полицейский потребовал от хозяйки дома, которую видел в окно, поднять руки. Сразу после этого он начал стрелять в женщину.
От полученного ранения темнокожая американка скончалась на месте. Гибель Ататианы Джефферсон вызвала огромный общественный резонанс, на фоне которого полицейский подал рапорт. В тот же день он был взят под стражу.
Летом прошлого года в собственном доме полицейскими была убита звезда многосерийного фильма "Скорая помощь". 49-летняя Ванеса Маркекс, страдавшая от целого ряда заболеваний, включая психическое расстройство, была смертельно ранена после переговоров, продолжавшихся в течение полутора часов. Правоохранители все это время убеждали актрису отправиться в медицинское учреждение.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|