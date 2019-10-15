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Техасского полицейского обвиняют в убийстве негритянки


15.10.2019 14:49
Техасского полицейского обвиняют в убийстве негритянкиФото: ruswi.com

В Соединенных Штатах предъявили обвинения сотруднику полиции, который смертельно ранил темнокожую жительницу техасского города Форт-Уэрт.

Ранее Аарон Дин уже был уволен из правоохранительных органов.

Как указано в официальном заявлении в Twitter местного полицейского управления, продолжается анализ записи, которую в момент ЧП сделала нагрудная видеокамера Аарона Дина. Судя по этим кадрам, полицейский потребовал от хозяйки дома, которую видел в окно, поднять руки. Сразу после этого он начал стрелять в женщину.

От полученного ранения темнокожая американка скончалась на месте. Гибель Ататианы Джефферсон вызвала огромный общественный резонанс, на фоне которого полицейский подал рапорт. В тот же день он был взят под стражу.

Летом прошлого года в собственном доме полицейскими была убита звезда многосерийного фильма "Скорая помощь". 49-летняя Ванеса Маркекс, страдавшая от целого ряда заболеваний, включая психическое расстройство, была смертельно ранена после переговоров, продолжавшихся в течение полутора часов. Правоохранители все это время убеждали актрису отправиться в медицинское учреждение.

Автор: Злата Богатова

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